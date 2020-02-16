Белград, , 22:26 — REGNUM В субботу, 14 февраля, семидесятидвухлетний житель Сербии Милован Милутинович отправился пешком из сербского города Ужице в Москву, где он планирует 9 мая присутствовать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и пожать руку президенту России Владимиру Путину. Об этом 16 февраля сообщает портал В92.

Серб должен будет преодолеть путь длиной 2640 км, который будет пролегать через Венгрию, Польшу и Белоруссию.

«Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов. Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю», — отметил Милутинович.

К походу мужчина готовился на протяжении полугода, при том, что обладает черным поясом по карате (5 дан) и является призером национальных соревнований по бодибилдингу. Кроме этого, Милутинович обучается на факультете физической культуры в Нови-Саде и планирует в будущем написать научный труд.

Отмечается, что житель Сербии ранее уже побил рекорд книги Гиннеса, преодолев пешим образом путь в 2,5 тыс. км из Сербии в Лондон, где проходила в 2012 году Олимпиада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что парад Победы, запланированный в Москве на 9 мая 2020 года, продлится 1,5 часа. По его словам, «в этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы».

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