Абу-Даби, , 21:57 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксирован девятый случай заражения коронавирусом, об этом сообщило министерство здравоохранения ОАЭ.

Отмечается, что новый случай заражения коронавирусом был обнаружен у 37-летнего гражданина КНР. В настоящее время его состояние стабильное.

Напомним, эмиратское государственное агентство новостей WAM сообщило, что число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах возросло до восьми человек. Трое выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка коронавируса. С тех пор от инфекции скончались свыше 1 тыс. 500 человек, свыше 66 тыс. заразились.

Читайте также: В ОАЭ полностью выздоровела заразившаяся коронавирусом гражданка Китая