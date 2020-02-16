Москва, , 20:54 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила протоиерея Дмитрия Смирнова за его высказывания о живущих в гражданском браке женщинах.

«Очередное вопиющее заявление протоиерея Дмитрия Смирнова взбудоражило людей: он назвал женщин, живущих в гражданском браке, «бесплатными проститутками» и отказался извиняться за свои слова», — отметила Поклонская.

С одной стороны, не стоит реагировать на такие высказывания, а с другой — это же говорит священнослужитель, рассуждает она.

«Жутковато становится, когда священник так выражается… Словно мы живём в 13 веке… Ну, оскорбили вы народ, а каков итог? Одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска. А третьи (например, всякие «невзоровы») в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами» и «гостями из Средневековья». Зачем вы даёте им повод для провокаций?» — указала она.

Поклонская напомнила Смирнову строки Евангелия: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление Смирнова вызвало широкий общественный резонанс.