Москва, , 20:41 — REGNUM Счетная палата РФ проведёт анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, об этом глава ведомства Алексей Кудрин написал на своей странице в Twitter.

По словам Кудрина, в России инфицировано более 1 млн человек, в 2018 году от СПИДа умерли 37 тыс. человек.

«В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом ВИЧ пока в нашей стране — гораздо более реальная угроза», — отметил он, комментируя фильм Юрия Дудя про ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, на данный момент в России живут более миллиона людей больных ВИЧ. В федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тыс. человек. Из них 510 тыс. человек получают антиретровирусную терапию.

В ведомстве отметили, что заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных половых контактов. Так, в первую половину 2019 года 58,9% случаев заражения связаны именно с гетеросексуальными контактами. 39% случаев заражения связаны с употреблением наркотиков. Только 2% случаев заражения связаны с гомосексуальными половыми контактами.

Читайте также: Учёные установили, каким образом ВИЧ вырабатывает устойчивость к препаратам