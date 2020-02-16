Москва, , 20:18 — REGNUM Ежедневное употребление «легких» спиртных напитков, таких как пиво, коктейли и джин-тоники, даже в малых дозах, может привести к развитию патологий и циррозу печени. Об этом 16 февраля сообщил руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что исходя из его врачебной практики, любой алкоголь влечет за собой риск развития цирроза печени, который возникает вне зависимости от крепости употребляемых спиртных напитков. Например, ежедневное употребление пива ведет к тяжёлым пивным циррозам печени.

«Нет такого понятия — что вредно, а что полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень и может привести к этой патологии», — заключил хирург.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в научном журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology, в России почти в два раза увеличилось число граждан, страдающих циррозом печени. По мнению экспертов, главная причина существенного роста — алкогольные циррозы. В настоящее время заболеваемость алкогольными циррозами повысилась в 1,5−2 раза во всех странах бывшего СССР.

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