Калининград, , 19:46 — REGNUM Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно своему предсмертному посланию, преступник мечтал отомстить. Кому и по какой причине — не уточняется.

«В доме человека, который расстрелял мужчину и женщину, проведён обыск, найдены записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны», — отмечает источник.

Напомним, 15 февраля в Калининграде мужчина открыл стрельбу из ружья. в результате его действий погибли двое человек, а также пострадал 13-летний ребенок. Бандит покончил жизнь самоубийством.

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