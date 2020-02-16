Пекин, , 19:41 — REGNUM В Китае за три недели количество тяжелобольных коронавирусом COVID-2019 снизилось с 15,9% до 7,2% от общего числа инфицированных, что может подтверждать эффективность предпринимаемых мер по борьбе с заболеванием в стране. Об этом 16 февраля заявил журналистам представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Фэн привел статистические данные, которые демонстрируют положительную динамику в лечении коронавируса. Так, по его словам, в Ухане по состоянию на 28 января доля тяжелобольных пациентов составляла 32,5% от общего числа больных, 15 февраля — этот показатель снизился до 21,6%. В Хубэе 27 января было зафиксировано 18,4% инфицированных с тяжелым протеканием болезни, 15 февраля — показатель составил 11,1%.

«Эти изменения свидетельствуют о том, что усилия по профилактике и борьбе с заболеванием уже дают результаты», — отметил представитель госкомитета.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным китайского госкомитет по здравоохранению, количество инфицированных коронавирусом в Китае увеличилось до 68,5 тысяч. По состоянию на 16 февраля в КНР 9419 человек вылечились от нового типа коронавируса.

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