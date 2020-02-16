Рим, , 18:55 — REGNUM Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту японского города Иокогама на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 16 февраля он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Приступили к работе (по эвакуации) 35 итальянцев, которые оказались на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии», — говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что решение о предоставлении специального рейса для эвакуации граждан Италии было принято вчера, 14 февраля, на встрече с чрезвычайным комиссаром Италии Анджело Боррелли и министром здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама на карантин, выявлено еще 67 новых случаев заражения новым типом коронавируса Covid-2019, тем самым общее число заразившихся на борту достигло 285.

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