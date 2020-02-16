16 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Заявление протоиерея о. Димитрия Смирнова, в котором он назвал проститутками женщин, живущих в гражданском браке, взорвало медиапространство. Но за взвесью эмоций обозначаются неудобные вопросы как плод трезвого размышления.

Надежда Кухальская, , 17:49 — REGNUM Для начала всем, кто реагирует на это высказывание, следует учитывать, какой брак РПЦ считает гражданским. Это — государственно зарегистрированный брак, в отличие от церковного венчания. Получается, что о. Димитрий назвал проститутками всех, кто узаконил свои взаимоотношения в ЗАГСе. В том числе — все присные, нынешние и грядущие поколения женщин. Очень ко времени, аккурат накануне 75-летия Победы. Пока авто расцветятся наклейками «Спасибо деду за Победу», РПЦ по умолчанию будет причислять к названной Смирновым категории их жён, вынесших на своих плечах непосильную ношу войны?

Протоиерей Димитрий Смирнов

И, кстати, почему гнев и презрение батюшка обрушил только на женщин? Мужчины в такой логике должны быть обозначены как клиенты. Получается, что, с точки зрения церкви, услугами проституток пользоваться не возбраняется. Не ретранслирует ли господин Смирнов некие глубинные комплексы — не рискну сказать — опыт?

Брак недаром называют узами. Внешние оковы никогда не были залогом семейной гармонии. В этом главной скрепой является нечто другое, к чему призывал Христос. Возможно, батюшка запамятовал о любви, если по формальному признаку наличия штампа в паспорте или ведения совместного хозяйства огульно обвинил большую часть российских женщин во блуде.

А вот тут сквозь светлый лик о. Димитрия проступает личико Алёны Водонаевой, назвавшей большую часть населения России быдлом. Хочу обратить внимание правоохранительных органов на то, что в словах госпожи, которая скорее могла бы подойти под определение воинственного батюшки, они усмотрели признаки статьи 282 УК. Напомню деятелям РПЦ, вступившимся за своего сотрудника, её содержание ч. 2, пункт б) и в) данной статьи:

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: б) лицом с использованием своего служебного положения; в) организованной группой, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Возможно, не случайно это высказывание сделано в момент обсуждения поправок в Конституцию и последовало непосредственно после того, как Президент высказал своё негативное отношение к инициативе Святейшего Патриарха об упоминании Бога в новом Основном законе. Нелишне напомнить протоиерею Смирнову о том, что Российская Федерация — светское государство. А правоохранительным органам — что избирательность действия закона порождает беззаконие. Может быть, отцу Димитрию не поздно покаяться, прошу прощения — взять свои слова назад и вспомнить, что смиренное молчание лучше громогласной глупости?