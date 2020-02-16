Москва, , 17:03 — REGNUM Более 25 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 16 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:00 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 16 рейсов, ещё четыре отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны три рейса; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, еще два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 15 и 16 февраля в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода.