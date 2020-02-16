Ижевск, , 15:56 — REGNUM В Удмуртии у здания правительства республики прошла серия одиночных пикетов против комплекса переработки отходов I и II класса опасности «Камбарка», который будет организован на базе объекта уничтожения химического оружия (УХО). Об этом информируют в сообществе активистов в социальных сетях.

По данным организаторов, серия бессрочных одиночных пикетов проходит в течение уже 17 дней. При этом в проведении массового организованного митинга общественникам отказали в суде. Участники пикетов отмечают, что к ним подходили пообщаться жители Ижевска. Можно сделать вывод, что тема строительства комплексов волнует горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, переработка особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры, волнения, а также активный протест среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно и в Ижевске, и в самой Камбарке. Причем аналогичный резонанс вызывает строительство комплексов и в Саратовской, и в Кировской областях. Активисты регионов, организовавшие сбор подписей против опасных объектов, называют их «заводами смерти».

В декабре Верховный суд Удмуртии пересматривал уже пятый отказ, который получила группа активистов, пытаясь зарегистрироваться для проведения референдума по вопросу строительства комплекса. Верховный суд Удмуртии тогда признал незаконным решение центризбиркома республики в отказе регистрации инициативной группы.

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