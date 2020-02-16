Москва, , 15:17 — REGNUM Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова (прокомментировала заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея протоиерей Дмитрия Смирнова, который назвал гражданских жен «гражданскими проститутками». Ее слова приводит сегодня, 16 февраля, РИА Новости.

Напомним, что протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что гражданские жены, по его мнению, являются никакими не женами, а «бесплатными проститутками».

Смирнов обосновал свою позицию тем, что мужчины якобы не относятся к женщине серьезно, если считают ее гражданской женой и не оформляют отношения официально.

В РПЦ попытались оправдать Смирнова, сказав. что он просто такими резкими высказываниями актуализирует проблему. Так, заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что Смирнов просто хотел сказать о психологической травме, которую наносят мужчины при сожительстве с женщиной, не вступая с ней в официальный брак. Но нас самом деле Смирнов своим высказыванием, пусть и косвенно, отстаивает интересы именно таких женщин.

Сенатор Лахова тоже попыталась найти в словах Смирнова положительную сторону, хотя и отметила, что слова его некрасивы и неправильны.

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью… Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», — сказала Лахова.

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