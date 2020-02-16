Москва, , 15:05 — REGNUM В Русской православной церкви отреагировали на слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Чмирнова, который назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 февраля, заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, скорее всего, протоиерей Смирнов хотел сказать о той психологической травме, которую наносят мужчины при сожительстве с женщиной, не вступая с ней в официальный брак.

Кипшидзе уверен, что несмотря на резкость сравнения, Смирнов на самом деле на стороне именно этих женщин.

«Таким может быть излишне острым сравнением пытается их защитить от того, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин, способных унижать и использовать», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO заявил, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки». По словам Смирнова, мужчине совершенно не сложно зарегистрировать брак с женщиной, но если он этого не делает и при этом продолжает жить с женщиной, то он относится к ней как с «бесплатной проститутке».

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