Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Сбежавшая из инфекционной клиники имени Боткина петербурженка Алла Ильина добровольно сдала анализы на коронавирус. Это произошло накануне судебного слушания по административному иску к ней от главного санитарного врача Петербурга. Об этом Ильина рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Как отметила собеседница агентства, анализы она сдала добровольно, сама, за свои деньги.

«Я не отказываюсь проверяться, не отказываюсь наблюдаться. Но я не понимаю, зачем для этого меня держать в изоляции? Чем анализы, которые я сдаю добровольно, будут отличаться от тех, что у меня возьмут в изоляторе?», — говорит девушка.

Напомним, Алла Ильина оказалась в центре внимания после того как вернулась из КНР, где свирепствует вирус, и была помещена в изоляцию в клинику. Врачей насторожило, что спустя неделю после возвращения, у нее заболело горло и, в целях превентивных мер, было решено поместить ее под наблюдение врачей в бокс доя наблюдения, а течение 14 дней.

С таким решением Ильина не согласилась, тем более что изначально речь шла о сутках. После того, как анализ на коронавирус в третий раз показал отрицательный результат, петербурженка сбежала из клиники.

Оставить побег без внимания главный санитарный врач города не согласилась и обратилась в суд для принудительного помещения девушки в стационар.

Тогда Алла Ильина решила вновь сдать анализы на опасные инфекции: коронавирус, реновирус, аденовирус, парагрипп, грипп А и Б. Все результаты тестов показали отрицательный результат. За все петербурженка заплатила около 5,5 тысяч рублей.

«Я готова за свои деньги их дальше сдавать, главное, не в изоляторе. Сколько нужно бумаг, чтобы доказать, что я здорова?», — отметила Ильина.

Кроме того девушка уточнила агентству, что кроме того, она посетила платного инфекциониста и никто ее «не боялся».

«В пятницу была в родной поликлинике, им никакого распоряжения на мой счет не поступало, наблюдать за мной им не приказывали. Меня они не боятся и без масок разговаривали и еще раз убедились, что здорова», — подытожила Алла Ильина.