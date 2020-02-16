Москва, , 14:44 — REGNUM Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, извесный своими провокационными высказываниями, заявил, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки». такое заявление он сделал на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги ‑ и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал протоиерей Дмитрий Смирнов.

Священнослужитель уверен, что мужчины не относятся серьезно к женщинам, отношения с которыми они называют «гражданским браком».

Он также заявил, что в России замужних женщин якобы на миллион больше, чем женатых мужчин. По мнению Смирнова, значит это только одно — многие мужчины женаты так называемым, ненавистным протоиерею, «гражданским браком».

Такие женщины являются для мужчин «временной утехой», уверен Смирнов.

«Они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Смирнов периодически делает различные провокационные высказывания. Так, в сентябре 2019 года он назвал русских мужчин слабыми. Виной тому, по мнению Смирнова — «женское воспитание», а также советская власть.

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