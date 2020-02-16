Москва, , 15:18 — REGNUM Члены основного экипажа предстоящей экспедиции МКС-63 Николай Тихонов и Андрей Бабкин рассказали о своём пути в космонавтику на открытой встрече в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 15 февраля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В течение полуторачасовой встречи космонавты Тихонов и Бабкин отвечали на вопросы студентов Московского авиационного института и учащихся аэрокосмических классов и детских технопарков.

Тихонов рассказал, что его путь в космонавтику начался с книг. Он отметил, что в детстве читал фантастику, а также научно-популярную литературу, включая книги о первом космонавте Земли — Юрии Гагарине.

«Это и привело меня в итоге в профессию», — подытожил Тихонов.

Бабкин добавил, что в юности ему нравилось наблюдать звёздное небо, а уже через астрономию возник интерес к космонавтике.

Напомним, космонавты Роскосмоса Бабкин и Тихонов отправятся на Международную космическую станцию вместе с астронавтом Крисом Кессиди на корабле «Союз МС-16». Старт запланирован на 9 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Андрей Бабкин и Николай Тихонов успешно прошли зачётную тренировку по программе научно-прикладных исследований и экспериментов на МКС в Центре подготовки космонавтов.

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