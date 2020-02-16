Мюнхен, Германия, , 14:10 — REGNUM Социальные сети не должны регулироваться так же, как средства массовой информации, заявил генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Reuters.

На конференции в Мюнхене Цукерберг поделился своими представлениями о регулировании социальных сетей. Он рассказал, что компания Facebook расширила штат сотрудников, ответственных за мониторинг социальной сети, до 35 тысяч человек. Эта команда и автоматические сервисы Facebook ежедневно приостанавливают более 1 млн поддельных учётных записей, большая часть из которых выявляется через несколько минут после регистрации.

При этом Цукерберг отметил, что размещение информации в социальных сетях не может регулироваться теми же законами, что и публикации в средствах массовой информации. Он объяснил, что в настоящее время существует два подхода к регулированию информации. Так, газеты и другие СМИ несут полную ответственность за публикуемые сообщения, тогда как операторы телефонных сетей просто передают информацию, не отвечая за её содержание.

«Я думаю, что мы находимся где-то посередине», — подытожил генеральный директор Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе американский писатель Стивен Кинг удалил свою учётную запись в Facebook из-за обилия политической рекламы и ненадлежащей защиты персональных данных пользователей.

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