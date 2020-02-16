Душанбе, , 14:08 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон продлил срок регистрации SIM-карт на ID-паспорта до 15 февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на заявление представителя аппарата президента Адхам Маъмурзода сообщает 15 февраля «Азия-Плюс».

Соответствующее решение, ранее принятое правительством Таджикистана, было подписано главой государства. Последний срок перерегистрации SIM-карт на паспорта нового образца истек 15 февраля 2020 года.

Отметим, что 30 апреля 2016 года было принято соответствующее постановление правительства Таджикистана, которое обязывало граждан республики зарегистрировать SIM-карты на паспорта нового образца. Данное постановление вступило в силу 15 февраля 2019 года и обязывало граждан республики перерегистрировать SIM-карту до 15 августа 2019 года. Однако в связи со сложностями, такими, как очереди в паспортные столы, ввиду того, что граждане массово стали подавать документы на новые паспорта, глава государства продлил срок действия постановления до 15 февраля 2020 года. SIM-карты граждан, которые не перерегистрируют ее на новые документы, подлежали деактивации.

Подчеркнем, что по данным министерства внутренних дел республики, паспорта нового образца в период с 2014 года получили 2,9 млн граждан Таджикистана, из которых 1,7 млн человек получили их в 2019 году.