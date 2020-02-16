16 февраля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга 16 февраля крестным ходом от храма Спаса Нерукотворного Образа к Казанскому кафедральному собору молодые прихожане Санкт-Петербургской епархии РПЦ отметили День православной молодежи.

Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня праздничные мероприятия начались в 10 часов утра в храме на Конюшенной площади. Здесь состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Крестный ход в честь Всемирного дня православной молодежи Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед началом Крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

После богослужения началось молодежное шествие — крестный ход по набережной канала Грибоедова, через Невский проспект, к Казанскому собору, где также был совершен праздничный молебен.

Крестным ходом празднование дня православной молодежи не исчерпано. На территории РГПУ им. А. И. Герцена в эти минуты проходит квест, подготовленный студенческим объединением #ЖИЗНЬ, работает полевая кухня. В 14:30 мск в колонном зале РГПУ начнется беседа на тему «Эгоизм и любовь к себе: есть ли разница?».

Крестный ход в честь Всемирного дня православной молодежи Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход в честь Всемирного дня православной молодежи Дарья Драй © ИА REGNUM Участник крестного хода с иконой Дарья Драй © ИА REGNUM

Запрестольный крест Дарья Драй © ИА REGNUM Участники крестного хода с иконой Дарья Драй © ИА REGNUM

А в 17:30 мск в Доме молодежи «Царскосельский» в Пушкине праздничную программу завершит финал молодежного фестиваля непрофессиональных короткометражных фильмов «Пленка». Кокурсные фильмы созданы студенческими объединениями и молодежными общинами храмов Санкт-Петербурга и других городов России. Также пройдет фотоконкурс и конкурс постеров к фильмам и роликам.

Прихожане заходят в Казанский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Звон колоколов Дарья Драй © ИА REGNUM Прихожане заходят в Казанский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

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