Санкт-Петербург, 16 февраля 2020, 13:44 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга 16 февраля крестным ходом от храма Спаса Нерукотворного Образа к Казанскому кафедральному собору молодые прихожане Санкт-Петербургской епархии РПЦ отметили День православной молодежи.
Всемирный день православной молодежи, инициированный Всемирным братством православной молодежи «Синдесмос», приурочен к церковному празднику Сретения Господня. Молодые люди во всем православном мире отмечают этот день с учетом национальных особенностей каждой страны. С 2002 года праздник получил распространение в пределах Русской Православной Церкви. В Петербурге с 2014 года в день православной молодежи традиционно проходит общегородской молодежный крестный ход.
Сегодня праздничные мероприятия начались в 10 часов утра в храме на Конюшенной площади. Здесь состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
После богослужения началось молодежное шествие — крестный ход по набережной канала Грибоедова, через Невский проспект, к Казанскому собору, где также был совершен праздничный молебен.
Крестным ходом празднование дня православной молодежи не исчерпано. На территории РГПУ им. А. И. Герцена в эти минуты проходит квест, подготовленный студенческим объединением #ЖИЗНЬ, работает полевая кухня. В 14:30 мск в колонном зале РГПУ начнется беседа на тему «Эгоизм и любовь к себе: есть ли разница?».
А в 17:30 мск в Доме молодежи «Царскосельский» в Пушкине праздничную программу завершит финал молодежного фестиваля непрофессиональных короткометражных фильмов «Пленка». Кокурсные фильмы созданы студенческими объединениями и молодежными общинами храмов Санкт-Петербурга и других городов России. Также пройдет фотоконкурс и конкурс постеров к фильмам и роликам.
Читайте ранее в этом сюжете: В День православной молодежи в Петербурге пройдет крестный ход