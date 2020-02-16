Кострома, , 13:10 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что борьба с коррупцией намного страшнее самой коррупции. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 13 февраля.

Пресс-конференция губернатора Ситникова проходила в конференц-зале отеля «Островский» в Костроме. Журналист интернет-издания «7×7» Алексей Уханков решил задать губернатору провокационный вопрос.

Уханков спросил об условиях аренды помещения в котором проходит пресс-конференция. Губернатор Ситиников ответил, что руководство отеля предоставило конференц-зал для мероприятия совершенно бесплатно.

Тогда Уханков уточнил у Ситиникова, не являются ли такие условия предоставления зала коррупцией. На это Ситиников ответил, что предоставление помещения в «общественных целях» никак нельзя назвать коррупцией.

Далее губернатор заметил, что борьба с коррупцией приобретает иногда гипертрофированные формы.

«Мы сегодня договорились до того, что жена, если тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции? Сегодня такие вопросы начинают уже возникать», — отметил Ситиников.

Политик выразил мнение, что такая вот борьба с коррупцией становится страшнее, чем коррупция сама по себе.

«А что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией. К сожалению, мы, русские люди такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», — сказал губернатор Костромской области.

В итоге Ситиников заключил, что собственнику отеля, который предоставил конференц-зал нужно просто сказать спасибо.