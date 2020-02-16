Душанбе, , 12:40 — REGNUM Из инфекционной больницы столицы Таджикистана выписали 87 граждан, которые находились на двухнедельном карантине по вирусу COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Таджикистана.

Начальник инфекционной больницы города Душанбе Хуршед Хабибзод сообщил, что все выписанные из больницы являются гражданами Таджикистана и находились под наблюдением врачей в течение 14 дней. Результаты проведенного теста показали, что ни у кого из них не было выявлено признаков коронавируса.

Он также сообщил, что состояние других пациентов, которые пока еще находятся на карантине, хорошее. Признаков вируса COVID-19 у них нет и результаты анализов свидетельствуют, что они здоровы. В Таджикистане на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения новым коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил ужесточить контроль на границе государства для предотвращения распространению вируса COVID-19. Также глава Таджикистана поручил образовать специальный штаб по противодействию распространению коронавируса.

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