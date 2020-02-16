Ереван, , 11:57 — REGNUM Закрытое обсуждение при участии главы генерального штаба вооруженных сил Армении Артака Давтяна пройдет в двух парламентских комиссиях Армении. Об этом 15 февраля со ссылкой на сообщение члена фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян, опубликованное на странице в социальной сети Facebook, сообщает Sputnik Армения.

Обсуждение начнется 18 февраля в 11:00 и пройдет в комиссиях парламента по вопросам обороны и безопасности, здравоохранения и социальным вопросам. Депутат парламента Армении не озвучила вопросы, которые будут подняты на обсуждении, но как отметили в местном СМИ, есть велика вероятность, что будут обсуждаться вопросы, связанные сгибелью военнослужащих в армии Армении.

Коллега по фракции Ани Самсонян Наира Зограбян отметила на странице в социальной сети Facebook, что частые смерти в армии Армении представляют угрозу безопасности государства и дежурным заявлением о необходимости искоренить неуставные отношениях в армии, не обойтись. «За что отвечают командиры [в армии — ИА REGNUM.], раз уж они не могут оградить от эмоционального шока 19−20 летних по сути детей», — задала вопрос депутат. Она также задалась вопросом в отношении того, почему лица, которые отвечают за морально-психологическое атмосферу в армии не были привлечены к ответственности.

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Напомним, что с начала года в армии Армении погибли тринадцать военнослужащих. Последний случай гибели солдат произошел 14 февраля.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о поимке и возврате в военную часть солдата срочной службы вооруженных сил Армении, который сбежал со службы.