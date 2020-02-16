Париж, , 12:18 — REGNUM €13 млн выиграл в лотерею «Лото» житель французского департамента Сона и Луара. Информацию 16 февраля подтвердила пресс-служба Федерации азартных игр (FDJ).

О победе жителя Франции сообщил 14 февраля в эфире телеканала TF1 ведущий лотереи. При этом по правилам «Лото» имя и личные данные победителя не называются. У счастливчика в запасе 60 дней для того, чтобы обратиться в FDJ и забрать выигрыш, своё имя он может попросить не разглашать и в дальнейшем.

Кроме основного победителя лотереи, в День влюблённых повезло ещё 50 игрокам «Лото», которым достался выигрыш в €20 тыс.

До этого последний крупный выигрыш в лотерею в этом же департаменте составлял €1 млн, такую сумму получил житель департамента Сона и Луара в 2013 году. Рекордный выигрыш в лотерею в Сона и Луаре достался игроку в 2008 году, тогда счастливчик сорвал банк в лотерее «Евромилион» и стал богаче на €15 млн. Самая большая сумма выигрыша в лотерею «Лото» размером €24 млн была получена жителем департамента Валь-д'Уаз в 2011 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах властей Казахстана запретить использовать в рекламе слово «лотерея».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют ограничить использование слова «лотерея» в рекламе