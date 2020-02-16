Ташкент, , 10:35 — REGNUM В Узбекистане в отношении должностных лиц компании AvtoRental возбуждено уголовное дело, а руководители компании объявлены в розыск. Об этом 15 февраля сообщает телеканал Yoshlar.

Общество с ограниченной ответственностью AvtoRental начало работу в четвертом квартале 2019 года и проработало три месяца. Клиентам компании было предложено приобрести новые автомобили в рассрочку сроком на сорок месяцев и без процентов.

Компания получила от клиентов 2,5 млрд сумов (16 млн 645 тысяч рублей), но ни одного автомобиля доставлено клиентам не было. По сообщению начальника следственного отдела при в министерстве внутренних дел Азиза Далиходжаева, в отношении должностных лиц компании было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В данный момент они находится в тюрьме.

Руководитель и учредитель компании Ульмас Эшонходжаев объявлен в розыск, против него возбуждено уголовное дело в заочном порядке. Сообщается также, что к ответственности были привлечены только должностные лица компании AvtoRental, ввиду того, что были сотрудники, которые не знали о махинациях.

Со счетов компании AvtoRental на счета МВД удалось перевести 390 млн сумов. Также были арестованы два автомобиля Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz S-Class S 500, принадлежавших учредителям компании и две квартиры в Ташкенте. После того, как изъятое имущество будет оценено, оно вместе с изъятыми у компании денежными средствами пойдет на возмещение ущерба потерпевшим.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане в деятельности телеграм-канала Unique Finance Nasdaq усмотрели признаки финансовой пирамиды, о чем было сообщено сотрудникам правоохранительных органов.