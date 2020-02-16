Катманду, , 09:43 — REGNUM 175 граждан Непала было вывезено самолётом авиакомпании Nepal Airlines в связи с эпидемией коронавируса из китайского города Ухань. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба посольства Непала в Пекине.

Почти все эвакуированные являются студентами, обучающиеся в Ухане и в соседних городах. По данным посольства, всего на рейс зарегистрировались 185 человек, но четверо из них приняли решение остаться в Китае, а ещё шестерых не взяли в самолёт по медицинским показаниям.

Перед посадкой в самолёт все пассажиры прошли медицинский осмотр с измерением температуры. После прибытия в Непал все пассажиры будут отправлены на карантин на 14 дней.

Кроме того, самолёт, прибывший в Ухань из Непала, привёз 100 тысяч масок для лица, которые были пожертвованы Китаю правительством Непала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации Канадой и Гонконгом своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Японии.

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