Москва, , 09:00 — REGNUM Весна на европейской части России в 2020 году может наступить раньше обычного из-за аномально теплой зимы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Весна

По словам Вильфанда, обычно синоптическая весна на европейской части России наступает в 20-х числах марта. Наступление весны проявляется в устойчивом переходе среднесуточной температуры через ноль градусов Цельсия в сторону повышения. Сходит снежный покров, начинается таяние льдов на реках и озерах.

«Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — сказал Вильфандр.

Он пояснил, что связано это в первую очередь с аномально теплой зимой на европейской части России. Снежный покров в этой части страны так и не сформировался окончательно, а лед на водоемах не намерз в достаточной степени.

«Погода очень теплая. У нас, в принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта», — отметил Вильфанд.