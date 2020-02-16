Москва, , 08:50 — REGNUM Российская телеведущая Ольга Скабеева считает, что в президентстве Владимира Зеленского наблюдается «украинский феномен». Об этом она написала на своем телеграм-канале.

Скабеева показала видеозапись, на которой Зеленский ещё в тот период, когда он был комиком, пародирует президента Украины, который обещает «вернуть Крым».

«Я обещаю: в следующем году мы вернемКрым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — говорит Зеленский.

Скабеева считает, что в этом выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.

«Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел», — написала Скабеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский начал свою карьеру комика в старших классах школы, организую команду КВН. Он создал команду КВН «Квартал-95», которая затем стала основной для весьма успешной юмористической студии «Квартал-95». В политику Зеленский попал благодаря сериалу «Слуга народа», где он играет роль простого школьного учителя, ставшего президентом Украины.