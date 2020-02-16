Токио, , 08:07 — REGNUM Последствия пандемии новой коронавирусной пневмонии сильно ударит по авиакомпаниям всего мира из-за резкого снижения пассажиропотока, сообщает японская газета «Майнити симбун» со ссылкой на расчеты Международной организации гражданской авиации.

Общие потери авиаперевозчиков по всем миру могут составить $4−5 млрд. Причем лидерами по размеру падения доходов от туризма называются японские авиакомпании, способные недосчитаться 1,29 млрд долларов. За Японией следует Таиланд ($1,15 млрд).

Напомним, вспышка коронавирусной пневмонии стала причиной смерти более 1600 человек. Только на территории КНР заражены уже более 68 тысяч человек.