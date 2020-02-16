Москва, , 01:19 — REGNUM Акционист Петр Павленский является «ценным приобретением» для Франции, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя состоявшееся накануне во Франции задержание акциониста Павленского, сенатор напомнил деяния задержанного на территории Российской Федерации: «прибил себя гвоздями к Красной площади, отрезал себе мочку уха, обматывал себя колючей проволокой».

«Поздравим Францию с ценным приобретением, — заявил Пушков. — Мы без его творчества обойдемся».

Как сообщало ИА REGNUM, скандально известный акционист был задержан французской полицией за «причинение ущерба в составе организованной банды». Ранее кандидат в мэры Парижа от правящей партии «Республика, вперед!» Бенджамин Гриво снял свою кандидатуру после публикации Павленским видео интимного свойства.

Напомним, Павленский эмигрировал во Францию в 2017 году. До этого в России он успел побороться с режимом посредством зашивания рта, приколачивания собственных половых органов к брусчатке Красной площади и поджогом здания ФСБ на Лубянке. Свою протестную деятельность акционист продолжил во Франции, однако не был понят французскими правоохранителями: за поджог ограды офиса банка он был осужден к тюремному заключению.

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