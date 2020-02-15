Каменск-Уральский, Свердловская область, , 21:23 — REGNUM В свердловском Каменске-Уральском отдан под суд главный врач детской больницы. Ему вменяют получение взятки и использование подложного документа, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что он получил 3 млн 780 тыс. рублей осенью 2014-го — весной 2015 года. Взамен от него ожидали содействия в заключении контрактов с одной из фирм. А в январе 2019 года в бухгалтерию этой детской больницы был представлен подложны, по версии следствия, листок нетрудоспособности, целью которого было скрыть прогулы и получить право на пособие по временной нетрудоспособности.

Обвиняемый отрицает какую-либо вину. Уголовное дело рассмотрит Синарский райсуд. Как отмечает глава пресс-службы областного управления МВД России Валерий Горелых, преступные эпизоды медика были задокументированы в ходе оперативно-розыскных мероприятий и оперативно направлены в органы СКР.