Смоленск, 15 февраля 2020, 20:06 — REGNUM Останки, найденные под Смоленском, принадлежат пропавшему 16-летнему подростку. Об этом сообщила мать подростка Анастасия Б. на странице в соцсети «ВКонтакте».
»Останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат (согласно заключению экспертов) моему сыну…» — написала она.
Женщина добавила, что она пока решила воздержаться от «каких-либо комментариев».
Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний подросток пропал после празднования дня рождения со своими знакомыми на окраине Демидова Смоленской области 6 апреля 2019 года.
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