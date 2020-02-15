Красноярск, , 20:19 — REGNUM Два авторитетных красноярских архитектурных бюро отказались от участия в конкурсе на лучшую концепцию развития Театральной площади, инициированном мэрией Красноярска. Об этом 14 февраля на своей странице в Facebook сообщил председатель краевого отделения Союза архитекторов России Евгений Зыков.

Зыков, являющийся основателем архитектурно-проектировочной организации «Тектоника» и главным архитектором «Гражданпроекта» заявил, что эти организации отказываются от участия в конкурсе по трём причинам.

По его словам, первая — это то, что вопреки рекомендациям российского и международного профессиональных объединений архитекторов, в организации конкурса не участвовал Союз архитекторов. Вторая — то, что к моменту объявления конкурса не был сформирован состав жюри. И третья — не говорится о том, что победившая концепция будет как-то учтена при строительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля администрация Красноярска объявила архитектурный конкурс на лучшую концепцию развития Театральной площади и прилегающих территорий.

При создании проектов авторы должны учитывать исторический контекст Театральной площади, а также множество градостроительных, планировочных и социальных параметров.

Жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители органов власти, должно было быть сформировано до 14 февраля. До 21 февраля заявки будут оцениваться на предмет их формального соответствия. Приём самих проектов начнётся 30 марта и будет идти до 5 апреля 2020 года.

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