Санкт-Петербург, , 19:34 — REGNUM Парк Александрино на юго-запада Петербурга, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, будет полностью реконструирован. Об этом заявил 15 февраля губернатор города Александр Беглов во время объезда Кировского района, сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас Александрино представляет собой 110 гектар лесного массива и находится в запущенном состоянии. Для отдыха здесь приспособлена только центральная часть. Остальная территория нуждается в благоустройстве. Город уже выделил средства на его проектирование, основные работы должны начаться в 2021 году.

Александр Беглов дал поручение ускорить реконструкцию системы освещения парка и приступить к благоустройству уже в 2020-м.

«Это вопрос безопасности. В первую очередь необходимо установить освещение и видеонаблюдение, сделать дренаж и водоотведение», — сказал губернатор.

Он также распорядился обустроить освещенные площадки и беседки для игры в шахматы и домино, поставить удобные столы и скамейки. После комплексного благоустройства в лесопарке появятся зоны отдыха с wi-fi, детские и спортивные площадки, велодорожки, туалеты.

Во время объезда местные жители пожаловались Беглову, что через парк с нарушениями проложен электрический кабель, принадлежащий коммерческой организации. Владельцу было указано на необходимость перевести кабель под землю. Работы будут выполнены в апреле, после начала агротехнического периода.

«Работы предстоит много. Понадобится не менее трех лет, чтобы привести такой большой лесной массив в порядок. Но постепенно, шаг за шагом, мы это сделаем», — убежден Беглов.