Челябинск, , 19:16 — REGNUM В Челябинской области возросло число граждан Китая, находящихся на карантине в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

К вечеру 15 февраля в пункте на территории Миасса китайцев было как и прежде, 15. А в Челябинске в противотуберкулезном диспансере их уже 27. На начало текущей недели было 15.

В минздраве отмечают, что все граждане КНР регулярно осматриваются врачами и серьёзных заболеваний у них нет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее карантинные пункты разместили в других местах, но местные жители выступили резко против и чиновники пошли на попятную.