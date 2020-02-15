Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Безымянный сквер на проспекте Стачек, 114, в Кировском районе Петербурга получит название «Ленинградский». Об этом заявил 15 февраля губернатор Александр Беглов во время объезда района, сообщили ИА REGNUM в Смольном.

Памятник блокадному трамваю Владислав Краев © ИА REGNUM

Инициатива о присвоении безымянному скверу такого названия была выдвинута жителями Кировского района в одной из социальных сетей, получила поддержку депутатов.

«Жители правильно вышли с таким предложением. Это хорошее решение, и мы обязательно претворим его в жизнь», — сказал градоначальник.

Название «Ленинградский сквер» будет напоминать о днях героической обороны города в годы блокады. В этом сквере в 2007 году был установлен памятник блокадному трамваю. Трамваями была перегорожена дорога, ведущая в Ленинград, чтобы затруднить наступление врага. Здесь проходил передний край обороны города, до линии фронта оставалось около трех километров.

В сквере также находится мемориальный дот времен войны, на постаменте — танк, выпущенный на Кировском заводе Ленинграда и участвовавший в защите города.

Вопрос о присвоении безымянному скверу на проспекте Стачек, д. 114, наименования «Ленинградский сквер» будет включен в повестку заседания Топонимической комиссии Санкт-Петербурга в апреле 2020 года.

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