Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Органы МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с помощью СМС-рассылки предупредили жителей и гостей двух регионов об ухудшении погоды в воскресенье, 16 февраля. Неприятности может доставить сильный ветер, снег и гололед.

Зимний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ГУ МЧС по Петербургу, в городе ближайшей ночью ожидается мокрый снег, днем в воскресенье — дождь. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, местами порывы до 18 м/с.

В Ленобласти порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Ночью снег, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. А 17 февраля ожидаются порывы ветра до 18−23 м/с и сильный дождь.

«Воздержитесь от походов в лес, выхода на акватории и образующиеся ледовые поля! Выход на лёд опасен для жизни!», — предупредили в областном Главке МЧС.

Что касается температуры воздуха, то в Петербурге в ночь на 16 февраля будет 0…+2 гр., днём +2…+4 гр. В Ленобласти ночью −2…+3 гр., днём 0…+5 гр.

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