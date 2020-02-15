Москва, , 16:56 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны 19 авиарейсов. Об этом в субботу, 15 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:52 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны десять рейсов, ещё два отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны три рейса; в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса, еще два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что 15 февраля в Москве был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действительно до 21:00 мск 16 февраля. Погода в столице является потенциально опасной из-за гололедицы.