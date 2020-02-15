Рига, , 16:18 — REGNUM За первые четыре месяца работы немаркированная машина дорожной полиции оборудованная камерой 360 C зафиксировала 1600 нарушений, пишет портал LSM.

Больше всего из них это движение по полосе предназначенной общественному транспорту, пренебрежение красным сигналом светофора, езда без технического осмотра или без полиса обязательного страхования (ОСАГО). Всего 96 нарушений за использование мобильного телефона. Правда, глава Дорожной полиции Нормунд Крапсис считает, что это связано не с реальным числом таким нарушений, а со светочувствительностью камеры, чьи возможности фиксации пока ограничены.

По мнению Дорожной полиции, в целом, работа камера способной фиксировать нарушения по всему периметру, отлично зарекомендовала себя.