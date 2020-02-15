Рига, , 16:15 — REGNUM Управление таможенной и налоговой полиции Службы государственных доходов (СГД) Латвии по подозрению в уклонении от налогов на общую сумму 40 млн евро задержало четырёх человек, в числе которых оказался один из духовных отцов латышской перестройки, соведущий российского аналога телепрограммы «Взгляд» — программы Labvakar, кумир 90-х годов и кавалер высшего латвийского ордена Трёх звёзд IV степени, Эдвин Инкенс, написал портал LSM.

Деятельность в которую был вовлечён Инкенс, касалась схемы экспорта горючего из России и Белоруссии в ЕС. Топливо, которое являлось собственностью кипрской компании, согласно документации оформлялось, как транзитное, хранящееся на таможенном складе. Однако, по мнению главы Управления таможенной и налоговой полиции СГД Каспара Подиньша, не покидало пределов ЕС, а реализовывалось здесь контрабандным образом.

В рамках расследования дела сотрудники СГД совершили 20 обысков. Сейчас Инкенс освобождён, трое остальных подозреваемых находятся под стражей