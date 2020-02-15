Анкара, , 16:06 — REGNUM Трое граждан Грузии, находившиеся в китайском городе Ухань, когда там началась вспышка коронавируса COVID-2019, готовятся вернуться на родину 15 февраля. Об этом журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» рассказал посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.

Дипломат сообщил, что у всех троих не обнаружено коронавируса, и они чувствуют себя нормально. Они в скором времени должны вылететь из Турции в Грузию.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуированных 14 дней назад вывезли из Китая на турецком самолете. Анкара забирала своих граждан, и Тбилиси обратился с просьбой забрать также и граждан Грузии. Все они были помещены в турецкой столице на карантин.

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