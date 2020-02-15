Баку, , 15:14 — REGNUM В пакет услуг обязательного медицинского страхования в Республике Азербайджан не входит обследование и лечение расстройств психического характера, трансплантация органов, лечение сахарного диабета и некоторые иные услуги. Об этом 14 февраля сообщил заведующий отделом по работе с региональными центрами Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Шукюр Эйвазов, передает Sputnik Азербайджан.

В обязательное медицинское страхование также не включены обеспечение препаратами в амбулаторных условиях, процедуры косметического характера, пластические операции, лечение талассемии, диализ, а также услуги стоматолога.

Эйвазов выразил предположение, что в последующие годы данные услуги будут включены в ОМС. На первоначальном этапе, по его словам, системой ОМС смогут воспользоваться 27% населения республики.

В отношении финансирования обязательного медицинского страхования, Эйвазов отметил, что государство оплатит взносы за несовершеннолетних лиц, граждан в возрасте до 23 лет, которые получают образования в рамках заочной формы обучения в профессиональных, среднеспециальных и высших учебных заведениях республики. Также государство будет оплачивать взносы за лиц, которые имеют право на получение социального пособия, а также лиц из семей, которые получают социальную помощь.

Граждане, которые оплачивают взносы на ОМС из собственных средств и граждане, за которых взносы платит государство, будут получать идентичные услуги в рамках обязательного медицинского страхования. Также Эйвазов отметил, что с апреля месяца взносы на ОМС будут вносить трудоустроенные граждане республики.

Ранее председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев сообщал, что взносы на обязательное медицинское страхование будут взиматься каждый месяц с заработной платы, начиная с первого апреля нынешнего года. Систему обязательного медицинского страхования в Азербайджане начали внедрять с начала 2020 года. Подготовка к ее введению началась в республике несколько лет назад. В 2016 году в связи с этим начало работу Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при правительстве Азербайджана.