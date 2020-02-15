Москва, , 15:15 — REGNUM Приближающийся к Земле астероид 163 373 пройдёт на достаточно большом расстоянии от нашей планеты и не представляет никакой опасности, заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов РИА Новости.

Учёный рассказал, что 15 февраля мимо Земли пролетит астероид 163 373, открытый в октябре 1995 года. Шустов подчеркнул, что при максимальном сближении астероид будет находиться в 15 раз дальше от Земли, чем Луна.

«Там гигантское расстояние, он действительно неопасен», — подчеркнул учёный.

Он отметил, что астероид является достаточно крупным — диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров, что делает его интересным объектом для учёных. Шустов добавил, что ежегодно мимо Земли (внутри орбиты Луны) пролетает более 40 астероидов, но их размер не превышает 100 метров в диаметре.

«Такие события происходят практически каждую неделю… Крупные реже, конечно, пролетают», — подытожил руководитель Института астрономии РАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе американское аэрокосмическое агентство NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 163 373.