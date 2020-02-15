Душанбе, , 15:04 — REGNUM В Таджикистане в 2019 году совершено два теракта, а еще два теракта удалось предотвратить благодаря работе спецслужб республики. Об этом заявил министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода во время брифинга с журналистами, сообщает 14 февраля Sputnik Таджикистан.

По сообщению главы МВД республики, в прошлом году удалось задержать более 160 членов террористических и экстремистских организаций. Всего за минувший год министерством внутренних дел Таджикистана было зарегистрировано 1211 преступлений террористического характера.

В прошлом году в Таджикистане было совершено два террористических акта. Кроме того, два теракта удалось предотвратить благодаря работе спецслужб республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Республике Таджикистан по амнистии были освобождены 540 лиц, которые были осуждены за преступления террористического характера. 359 из них обвинялись в участии в объединениях запрещенных организаций, а дела 181 освобожденных находились в стадии расследования и дознания.