Цхинвал, , 15:12 — REGNUM Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, на мероприятии присутствовали премьер-министр республики Эрик Пухаев и посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

«Ежегодно 15 февраля, начиная с 1989 года, когда последний советский солдат покинул территорию Афганистана, мы отдаем дань памяти тем ребятам, которые выполняли свой интернациональный долг, честь и хвала героям, проявивших отвагу и храбрость на войне», — сказал глава южноосетинского правительства.

Из Южной Осетии в Афганистан в общей сложности было отправлено 200 человек, семеро из них там погибли.

Напомним, СССР участвовал в вооруженном конфликте в Афганистане с декабря 1979 года до февраля 1989 года. За все это время в афганское государство было отправлено 620 тыс. советских военнослужащих, из них погибли 15 тысяч.