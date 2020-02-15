Ашхабад, , 14:02 — REGNUM В столице Туркмении 12 февраля работники хякимлика при обходе частных домов районов Чоганлы и Хитровка потребовали от жителей в течение двух недель снести ворота, угрожая судебным иском за «противодействие политике властей» в случае неисполнения требования. Об этом 14 февраля сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Жители частных домов также должны были расписаться в том, что уведомлены о данном требовании хякима.

Как отмечает издание, жители Хитровки рассказали о том, что четыре года назад их аналогичным образом обязали снести хозяйственные постройки во дворах, заборы и ворота. Придомовую территорию разрешалось оградить невысокими решетками с невысокими решетчатыми воротами.

Следствием исполнения данного требования стало увеличение числа краж имущества с придомовой территории и люди снова стали устанавливать заборы с воротами.

С приходом к власти нового городского головы столицы Туркмении, от жителей частных домов с установленными ограждениями и воротами снова требуют снести ворота.

Напомним, новый глава Ашхабада был назначен на свою должность 7 февраля. Им стал Язтаган Гылыджов.

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