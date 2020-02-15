Париж, , 14:01 — REGNUM Первый случай смерти от коронавируса COVID-2019 зарегистрирован в Европе, во Франции. Об этом 15 февраля сообщает телеканал BFMTV.

Телеканал BFMTV ссылается на информацию, полученную от министра здравоохранения Франции Аньес Бузен. Скончался китайский турист из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января.

Гражданин Китая был госпитализирован в больницу Bichat, где были предприняты строжайшие меры по его изоляции. После подтверждения заболевания коронавирусом, состояние пациента быстро ухудшалось, несколько дней его состояние было критическим. Последние дни пациент находился в реанимации, врачи, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не смогли.

Франция была первой европейской страной, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Всего в стране с диагнозом «коронавирус» были госпитализированы 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выздоровлении двух из 11 заболевших коронавирусом во Франции.

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