Красноярск, , 13:28 — REGNUM В красноярской школе № 10 имени академика Ю. А. Овчинникова провели лекцию-семинар «Духовная безопасность» для родителей школьников. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Красноярской епархии Русской Православной Церкви.

Занятие с родителями по приглашению директора школы Татьяны Казановой (экс-спикера горсовета Красноярска) провёл директор Архиерейского образовательного центра, член Общественной палаты Красноярского края Андрей Бардаков.

«Духовная безопасность начинается с внимания к духовному миру себя и своих близких. Мы должны анализировать его, работать с ним, чётко определять ценности и смыслы, что лежат в основе нашей деятельности. Это особо актуально в современном быстро меняющемся мире», — привела пресс-служба высказывание Бардакова.

В ходе встречи Андрей Васильевич подробно описал родителям огромное значение для детей и подростков понимания духовных ценностей и выстраивания своего отношения к ним. По окончании лекции Бардаков ответил на многочисленные вопросы родителей.