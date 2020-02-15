Пекин, , 13:06 — REGNUM Запрет на проезд в общественном транспорте людям с кашлем и температурой издали власти Китая. Об этом 15 февраля сообщает агентство China News.

Глава управления по контролю за заболеваниями государственного комитета по здравоохранению Хэ Цинхуа пояснил, что запрет вызван необходимостью контроля пассажиров во время эпидемии коронавируса в стране.

Хэ Циньхуа предложил ввод строгого запрета на путешествия общественным транспортом людям с жаром, кашлем и симптомами болезнями. И второе предложение касалось более строгого и тщательного соблюдения всех правил и требований железнодорожного транспорта, гражданской авиации и дорожного сообщения.

Оба предложения были приняты как руководство к действию властями КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете жителям китайского города Ухань, являющегося очагом эпидемии коронавируса, покидать свои микрорайоны и жилые комплексы.

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