Пекин, , 13:06 — REGNUM Часть вакцин от коронавируса COVID-2019 уже начали тестировать на животных в Китае. Об этом 15 февраля сообщил госкомитет здравоохранения КНР.

Информацию о начале тестирования некоторых видов вакцин на животных сообщил представитель комитета Чжан Синьминь, его выступление транслировала газета People's Daily.

Синьминь пояснил, что должно пройти некоторое время, оно необходимо специалистам для разработки эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разработкой вакцины от коронавируса COVID-2019 занимаются сразу пять фармацевтических компаний в США.

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