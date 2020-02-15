Тбилиси, , 13:03 — REGNUM Филиалы Единого центра обслуживания МВД Грузии на колесах начали работу в городах Боржоми и Марнеули. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в таких мобильных фургонах можно переоформить автомобильные номера, оспорить выписанный штраф или воспользоваться другими сервисами, которые доступны в центрах обслуживания МВД.

Как сообщает пресс-служба, введение мобильных филиалов МВД вызвано тем, что жителям Грузии часто приходится до них добираться в другие города за сотни километров. В Боржоми и Марнеули фургоны пробудут до 7 марта, после чего отправятся в другие города.